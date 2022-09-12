ملاحظة الرياض تعرف 60 نزيل من احداثها بمهارات التحدث امام الجمهور

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المناطق_الرياض

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على مدار اليومين الماضية دورتين تدريبيتين لـ 70 نزيل من الأحداث المشمولين بالرعاية داخلها .

ناقش المدرب مع النزلاء في الدورة الأولى ” مهارات تحقيق النجاح” العديد من المحاور من اهمها “خطوات للانطلاق نحو النجاح ومصادر قيم وموازين النجاح وسبل تحقيق النجاح وعوائق النجاح فيما تحدثت الدورة الثانية “مهارات التحدث امام الجمهور ” عن مواجهة الجمهور والاستعداد الجيد واللغة والصوت والمظهر الخارجي ولغة الجسد والإيماءات ومؤشرات الجمهور وأنماط الحركة.

وتسعى دار الملاحظة بالرياض من خلال هذه الدورتين الى اكساب نزلاءها من فئة الأحداث المهارات الحياتية اللازمة للتعامل بشكل فعال مع تحديات الحياة، بمايتناسب مع أولوياتهم وطريقة حياتهم والبيئة المحيطة.

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Source almnatiq

