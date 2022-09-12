︎
.
المناطق ـ متابعات
أعلن فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف تخطط لهجوم واسع النطاق على منطقة محطة زابوروجيه النووية ومناطق شرق المقاطعة.
وأضاف روغوف أن القوات الأوكرانية تنشر صواريخ “هيمارس” ومدافع هاوتزر “M777” الأمريكية على خطوط التماس، ويجري التحضير لهجوم واسع النطاق على محطة زابوروجيه والمناطق الشرقية في المقاطعة، وأن “مقاتلي زيلينسكي يواصلون الانخراط في الإرهاب النووي”، بحسب روسيا اليوم.
وقال إن جميع الأعمال العسكرية في كييف يقودها بريطانيون وأمريكيون وأن التنسيق على محور زابوروجيه يجريه البريطانيون والأمريكيون.
وأضاف: “في الواقع، يقاتل الناتو الآن في المنطقة بروح الأنغلوساكسونيين، بأيدي زملائنا السابقين من المؤمنين بأنهم ليسوا روسا على الإطلاق”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة.. أوكرانيا تنشر أسلحة قرب محطة زابوروجيه النووية استعداد للهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.