︎
.
كشفت مصادر عن تلقي الجهاز الفني لنادي الخليج، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل ضربة موجعة قبل مواجهة الاتحاد.
وقال المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن الخليج سيفتقد خدمات البرازيلي موراتو خلال المباراة المقبلة أمام الاتحاد، بسبب الإصابة التي تعرّض لها اللاعب في اللقاء الماضي أمام العدالة.
وأوضحت المصادر أن الجهاز الطبي في نادي الخليج، أبلغ بيدرو إيمانويل، عدم جاهزية اللاعب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية حاجته إلى مزيد من الراحة.
ويستعد الخليج لمواجهة الاتحاد يوم الخمي
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج يخسر جهود موراتو أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.