الخليج يخسر جهود موراتو أمام الاتحاد

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كشفت مصادر عن تلقي الجهاز الفني لنادي الخليج، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل ضربة موجعة قبل مواجهة الاتحاد.

وقال المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن الخليج سيفتقد خدمات البرازيلي موراتو خلال المباراة المقبلة أمام الاتحاد، بسبب الإصابة التي تعرّض لها اللاعب في اللقاء الماضي أمام العدالة.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الطبي في نادي الخليج، أبلغ بيدرو إيمانويل، عدم جاهزية اللاعب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية حاجته إلى مزيد من الراحة.

ويستعد الخليج لمواجهة الاتحاد يوم الخمي



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Source akhbaar24

