“رؤى المدينة” تعلن اكتمال 60% من أعمال الحزمة العاجلة للمشروع

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أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة، اليوم (الاثنين)، عن اكتمال 60% من أعمال الحزمة العاجلة لمشروع “رؤى المدينة”، والتي يتم تنفيذها حالياً في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذية للمشروع الواقع شرق المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد الجهني، أن الحزمة العاجلة تتضمن التمهيد لتنفيذ البنية التحتية الأساسية للمشروع وفقاً لتوسعة شارع الأعمدة الذي سيربط طريق الملك فيصل عند تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب بطريق المطار؛ ليصبح باتجاهين بواقع 3 مسارات لكل اتجاه.

وأشار إلى أن أعمال إنشاءات الطريق ستكتمل مع نهاية عام 2022، ومبيناً بأن الحزمة تتضمن إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية، الذي سوف يكتمل في الربع الثاني من عام 2023.

يذكر أن استراتيجية شركة رؤى المدينة القابضة تسعى لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بإثراء تجربة زيارة المدينة المنورة، ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

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Source akhbaar24

