المشروبات الغازية.. آمنة أم لا؟.. خالد النمر يوضح

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المناطق ـ متابعات
علق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم، على الأنباء المتداولة حول ضرر المشروبات الغازية على صحة الإنسان.
وقال في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، إن الدراسات الطبية أثبتت أن المشروبات الغازية “الدايت” تتسبب بالسمنة وتصلّب الشرايين.
وبين أن خطورتها تكون أشد عن المواظبة عليها لفترة طويلة 10 سنوات مثلا.
وسادت حالة من الجدل مؤخرا، بعد أن حذرت وزارة الصحة من خطورة المشروبات الغازية على صحة الإنسان، في الوقت الذي قالت فيه هيئة الغذاء والدواء إنها آمنة.
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Source almnatiq
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