تعزيز المقررات الإلكترونية عبر المنصات الداعمة

وجهت وزارة التعليم ممثلة بإداراتها في المناطق إلى المدارس بعدم مطالبة أولياء الأمور بطباعة المقررات الرقمية، وبأن ذلك مخالف لتوجهات الوزارة من خلال إصدار دليل دراسي مطور لهذا العام، يتضمن مواد دراسية رقمية لم تطبع مقرراتها تعزيزا للتعلم الإلكتروني، وأهمية تفعيل الطلاب والطالبات للمقررات الرقمية من خلال المنصات الداعمة «عين أو مدرستي»، لذلك وجهت إدارات التعليم بمنع إلزام أولياء أمور الطلاب والطالبات بطباعتها وتحويلها إلى ورقية.

طباعة وتغليف

وفي المدينة المنورة وجهت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة المدارس بناء على ما لوحظ في الميدان التربوي من مطالبة بعض المعلمين والمعلمات طلابهم وأولياء أمورهم بطباعة الكتب الرقمية وتحويلها إلى ورقية، وما في ذلك من مخالفة لتوجيهات وزارة التعليم عليه تؤكد الإدارة للمدارس بعدم مطالبة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بطباعة المقررات الرقمية والتأكيد على تفعيلها وفق التعليمات الوزارية المنظمة.

وكانت «دوت الخليج» نشرت الأربعاء الماضي عن توافد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات في القرطاسيات ومراكز التصوير، بغرض طباعة المقررات الإلكترونية، واتجاه البعض منهم إلى توفيرها وبيعها على الطلاب من خلال طباعتها وتغليفها، وذلك بمبالغ تتجاوز 35 ريالا إلى 100 ريال ما بين الأبيض والأسود والملون.

معايير التصميم

يذكر أن وزارة التعليم استحدثت مقررات بصيغة إلكترونية في الخطط الدراسية تفاعلية لجميع الطلاب، وهي مطورة بناء على معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام العالمية والمحلية، والتي تشمل معايير التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم، وذلك لبناء مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم مدى الحياة.