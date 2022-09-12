العشوائية تربك شرفة نجران

أثار دوار عسير أو كما هو معروف دوار «الشرفة» كونه يقع في حي الشرفة بمنطقة نجران مخاوف قائدي السيارات لافتقاده للسلامة المروية، من خلال غياب الأرصفة التي تنظم دخول وخروج السيارات، وتمنع دخولها بشكل عشوائي داخل الدوار مما يتسبب في وقوع حوادث، على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز وتقاطع طريق المركب.

ويأتي دوار عسير ضمن المجسمات الجمالية والتي شرعت أمانة نجران في إنشائه في شهر أغسطس عام 2019م ضمن المجسمات الجمالية والتي تحمل هوية المناطق والتي تم إنشاؤها على بعض تقاطعات الطرق في نجران.

يقول المواطن عبد الله حسين آل منصور إن دوار عسير بحي الشرفة يشهد مرور سيارات بكثافة ولابد من وضع أرصفة على جانبي الدوار، وكذلك أرصفة أمام المحلات التجارية تنظم دخول وخروج السيارات بشكل منظم بعيدًا عن العشوائية التي قد تسبب في الحوادث، ونأمل أن يتم العمل على وضع الأرصفة في أقرب وقت حتى يسهل مرور السيارات بكل يسر وسهولة.

يقول المواطن محمد اليامي: عند ذهابي إلى مستشفى نجران العام الجديد للعلاج أو زيارة مريض لابد المرور من دوار عسير بحي الشرفة، وعند دخول الدوار ينتابني الخوف والهلع من بعض تصرفات السائقين الذين يدخلون بسرعة للدوار دون إعطاء أفضلية لمرور السيارات، إضافة إلى بعض السيارات التي تخرج من المحلات التجارية المجاورة وتدخل بسرعة وعشوائية داخل الدوار.

ويضيف المواطن محمد آل هديسان أن دوار عسير أو كما هو معروف دوار الشرفة يقع على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ويعتبر الطريق حيوي كونه يتجه إلى مستشفى نجران العام الجديد، ويتقاطع مع طريق المركب الذي يربط بطريق الملك عبد الله، ويشهد كثافة مرورية ومن الضروري أن يكون فيه أرصفة تسهل مرور السيارات بكل سهولة مما يحد من الحوادث.

من جانبها أوضحت أمانة منطقة نجران لـ «دوت الخليج» أنه تم سابقًا مخاطبة فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية للشخوص على موقع دوار عسير بحكم أن الطريق يتبع لهم وتم عمل محضر لجنة السلامة المرورية لعمل الحلول المناسبة للموقع.