وحصلت على المركز الأول من الهيئة التعليمية الأستاذة سمر المزيد، ومن الهيئة الإدارية الأستاذة ثناء الجبيلة، وعن فئة الطالبات شذى الشهري. بينما حصلت على المركز الثاني عن فئة الهيئة الإدارية، الأستاذة خلود الحماد، وعن فئة الطالبات ابتسام البطاطي، كما حصدت الأستاذة روان الغروي المركز الثالث عن فئة الهيئة الإدارية، والطالبة ريناد المالكي عن فئة الطالبات.
وتسهم المسابقة في تعزيز ثقافة القراءة، وتوسيع مدارك القُرّاء، وتنمية ملكات الفهم والتحليل والتعبير والنقد، وإتاحة الفرصة لجميع منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة؛ لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق الجامعة للمسابقة حرصًا منها على أهمية تعزيز ثقافة القراءة الواعية، وتأصيلها بين أفراد المجتمع، وتشجيعًا للمبادرات الإيجابية الرامية لنشر المعرفة من خلال الاستزادة والاطلاع، وتنمية الفكر لتكوين مجتمع حيوي مثقف.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نورة تتوج الفائزات بمسابقة نورة للقراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.