جامعة نورة تتوج الفائزات بمسابقة نورة للقراءة

توّجت عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أمس الأحد 11سبتمبر 2022، الفائزات بمسابقة نورة للقراءة، التي استهدفت أعضاء الهيئة التعليمية، والإدارية، والطالبات، وذلك في المكتبة المركزية بالجامعة.

وحصلت على المركز الأول من الهيئة التعليمية الأستاذة سمر المزيد، ومن الهيئة الإدارية الأستاذة ثناء الجبيلة، وعن فئة الطالبات شذى الشهري. بينما حصلت على المركز الثاني عن فئة الهيئة الإدارية، الأستاذة خلود الحماد، وعن فئة الطالبات ابتسام البطاطي، كما حصدت الأستاذة روان الغروي المركز الثالث عن فئة الهيئة الإدارية، والطالبة ريناد المالكي عن فئة الطالبات.

وتسهم المسابقة في تعزيز ثقافة القراءة، وتوسيع مدارك القُرّاء، وتنمية ملكات الفهم والتحليل والتعبير والنقد، وإتاحة الفرصة لجميع منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة؛ لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق الجامعة للمسابقة حرصًا منها على أهمية تعزيز ثقافة القراءة الواعية، وتأصيلها بين أفراد المجتمع، وتشجيعًا للمبادرات الإيجابية الرامية لنشر المعرفة من خلال الاستزادة والاطلاع، وتنمية الفكر لتكوين مجتمع حيوي مثقف.