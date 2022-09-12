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غدا آخر موعد للتسجيل في مسرعة الأمن السيبراني

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- بواسطة أيمن الوشواش - جددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دعوتها للشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في مسرعة الأمن السيبراني الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتشجيع الابتكار في المجال، قبل انتهاء الموعد المحدد غدا الأربعاء، وذلك عبر موقعها الالكتروني www.nca.gov.sa .

وبينت الهيئة أن المسرعة تأتي ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وتهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية المرتبطة بعدة مجالات من بينها حماية البيانات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء وأمن الذكاء الاصطناعي والمعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.

ويأتي إطلاق الهيئة لمسرعة الأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» وبالشراكة مع «Plug and Play» التي تعد من أكبر شركات مسرعات أعمال التقنية في العالم، حيث ستسهم هذه الشراكة في تطوير الأعمال للشركات الناشئة من خلال التدريب وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، إضافة إلى المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل المعايير، إلى جانب عقد الورش واللقاءات الداعمة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.

مسرعة الأمن السيبراني:


  • تحفز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني
  • تربط الشركات الناشئة في تقنيات الأمن السيبراني مع المستثمرين
  • تستهدف تمكين 40 شركة ناشئة في المجال خلال 3 سنوات
  • توفر 6.5 ملايين ريال كدعم مالي للشركات
  • تقدم 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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