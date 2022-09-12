أم القرى تستقبل 466 مرشحا في «الاستثمار الأمثل»

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وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني دور برامج الاستثمار للكوادر التعليمية والتي كان لها الدور الفاعل في الميدان التربوي بما يتواءم مع التخصصات النوعية الجديدة؛ وبما يؤدي إلى تأهيل المعلمين والمعلمات في هذه البرامج والاستفادة المثلى من طاقاتهم وقدراتهم.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور عبدالله آل تميم أنه سيتم في هذه المرحلة بالشراكة مع عدد من الكليات المتخصصة داخل الجامعة تنفيذ 15 برنامجا منها: المهارات الحياتية، والتربية البدنية، والتفكير الناقد، والتربية الخاصة، والمهارات الرقمية، ورياض الأطفال، ومبادئ الإدارة.
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