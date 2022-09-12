شكرا لقرائتكم خبر أم القرى تستقبل 466 مرشحا في «الاستثمار الأمثل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة أم القرى ممثلة في كلية التربية أمس 466 مرشحا من المعلمين والمعلمات الملتحقين ببرامج كلية التربية والبرامج في الكليتين الجامعيتين بالليث والقنفذة، ضمن برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في مرحلته الثانية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني دور برامج الاستثمار للكوادر التعليمية والتي كان لها الدور الفاعل في الميدان التربوي بما يتواءم مع التخصصات النوعية الجديدة؛ وبما يؤدي إلى تأهيل المعلمين والمعلمات في هذه البرامج والاستفادة المثلى من طاقاتهم وقدراتهم.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور عبدالله آل تميم أنه سيتم في هذه المرحلة بالشراكة مع عدد من الكليات المتخصصة داخل الجامعة تنفيذ 15 برنامجا منها: المهارات الحياتية، والتربية البدنية، والتفكير الناقد، والتربية الخاصة، والمهارات الرقمية، ورياض الأطفال، ومبادئ الإدارة.