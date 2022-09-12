شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لنشر الوعي في مجال العناية بالفم والأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الجمعية العلمية السعودية لتعليم طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة أمس اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان في جامعة الملك سعود؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ولنشر الوعي المجتمعي في مجال العناية بصحة الفم والأسنان، وسبل تطوير التعليم في مجالات الأسنان.

وتمثل التعاون بين الطرفين في اتجاهات عدة، منها: التشارك في مجال البرامج العلمية والاستشارات في طب الأسنان، وتبادل الخبرات والمواد والنشرات العلمية والتوعوية ذات العلاقة، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، وفي إقامة الحملات التوعوية وخدمة المجتمع، وطرح مسابقات علمية.

وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق حرص الطرفين بأهمية الشراكات، وتوحيد الجهود في تحقيق التكامل، وتطوير الأهداف لخدمة الوطن والإسهام في بلوغ غاياته، وسعيا إلى بناء سبل للتعاون في تبادل الخبرات والمواد العلمية والاستشارات، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية.