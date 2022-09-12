شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لنشر الوعي في مجال العناية بالفم والأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمثل التعاون بين الطرفين في اتجاهات عدة، منها: التشارك في مجال البرامج العلمية والاستشارات في طب الأسنان، وتبادل الخبرات والمواد والنشرات العلمية والتوعوية ذات العلاقة، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، وفي إقامة الحملات التوعوية وخدمة المجتمع، وطرح مسابقات علمية.وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق حرص الطرفين بأهمية الشراكات، وتوحيد الجهود في تحقيق التكامل، وتطوير الأهداف لخدمة الوطن والإسهام في بلوغ غاياته، وسعيا إلى بناء سبل للتعاون في تبادل الخبرات والمواد العلمية والاستشارات، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية.
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