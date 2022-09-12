المملكة تقتحم «جينيس» بأطول قافلة زراعية في العالم

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وشهد نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها أمس، بمناسبة حصول القافلة على شهادة من «جينيس» تحت مسمى «القافلة الزراعية»، وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يحقق إنجازين، الأول يتمثل في دخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، عبر القطاع الزراعي السعودي الرائد، أما الثاني فهو جعل المزارعين يشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ما تحققه القافلة منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.
وتقدم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين والمهتمين بهذا المجال المعلومات الكافية، واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.
القافلة الزراعية الإرشادية:
- هدفت لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين.
- تطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج.
- رحلتها بدأت من ديسمبر 2021م إلى مارس 2022.
- الرحلة غطت مسافة 8320 كلم على مستوى المملكة.
- الرحلة اشتملت على ورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة.
- اشتملت على شاحنة تصوير مزودة بجهاز GPS.
- بلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصا.
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