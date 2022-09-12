شكرا لقرائتكم خبر المملكة تقتحم «جينيس» بأطول قافلة زراعية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة رقما قياسيا عالميا، بدخول القافلة الإرشادية الزراعية التي سيرتها الوزارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كلم، كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم.

وشهد نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها أمس، بمناسبة حصول القافلة على شهادة من «جينيس» تحت مسمى «القافلة الزراعية»، وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يحقق إنجازين، الأول يتمثل في دخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، عبر القطاع الزراعي السعودي الرائد، أما الثاني فهو جعل المزارعين يشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ما تحققه القافلة منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.

وتقدم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين والمهتمين بهذا المجال المعلومات الكافية، واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

القافلة الزراعية الإرشادية:

