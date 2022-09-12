شكرا لقرائتكم خبر تطوير الرقابة الذاتية على منشآت الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تطوير الرقابة الذاتية أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تطوير خدمة التقييم الذاتي الالكتروني لتشمل عددا من المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في هذه المنشآت.

وأشارت إلى أنها زادت عدد المنشآت المستفيدة من خدمة التقييم الذاتي الالكتروني لتشمل مصانع الأعلاف، ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية ومستودعات المنتجات العلفية والأعلاف السائبة، ومستودعات المستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والمكاتب العلمية والممثلين المعتمدين، وذلك بعد أن كانت هذه الخدمة مقتصرة على مصانع الأغذية والمياه المعبأة فقط.

وتمكن الخدمة المسؤول المعني في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر الإجابة على النموذج المعد لمعرفة مدى التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات واللوائح والمواصفات والاشتراطات ذات العلاقة، كما يمكن للمختصين في هذه المنشآت الدخول للخدمة من خلال الرابط: (https://selfassessment.sfda.gov.sa/# )، ومن ثم إنشاء حساب (في حال عدم التسجيل المسبق بالمنصة) عبر تسجيل البيانات والمعلومات الرئيسة للمنشأة وحفظها في النظام، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالمنصة وتعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وإرساله الكترونيا.

وسيطلع مفتش الهيئة عند زيارة المنشأة على نموذج التقييم الذاتي الالكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

أهم مزايا الخدمة:

التطوير من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت.

تسهيل عمليات التفتيش من قبل مفتشي »الهيئة«.

تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة

إتاحة فرصة التصحيح الذاتي.

تجنب المنشآت من الوقوع في المخالفات وإيقاع العقوبات.