روبوت للتلاوة والخطبة والأذان في المسجد الحرام

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وأكد السديس أن الروبوت يعنى بإيصال رسالة أئمة ومؤذني المسجد الحرام للقاصدين، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث سيكون عمل الربوت على قسمين:الأول: عرض الباركودات لجميع المواد بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي. والقسم الثاني: يكون عبر أوامر صوتية في الروبوت ويتواصل معه القاصد آليا، للحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية، وخطيب ومؤذني الجمعة وغير ذلك.
من جهة أخرى وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية المظلات الشمسية على المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس، ويأتي ذلك البرنامج بعنوان «مظلة» ضمن مبادرة تطوع، أحد برامج حملة الرئاسة العامة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل الجهني أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن، وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم.
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