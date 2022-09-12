إحباط توزيع 4 أطنان من الأغذية الفاسدة بجدة

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وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع مخالف للاشتراطات، ورصدت بداخله مجموعة من المخالفات تمثلت في تخزين كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة لسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى النظافة العامة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف المضبوطات وإغلاق الموقع.وأكد اليامي استمرار جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية لرصد المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين للحد من الممارسات العشوائية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها، لا سيما المتعلق منها بالصحة العامة.
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