شكرا لقرائتكم خبر عمليات إجهاض غير نظامية تحيل طبيبة وممرضة للنيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تمت إحالتهما للنيابة العامة، ضبطت وزارة الصحة وافدتين، طبيبة وممرضة، تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير نظامية، وذلك من خلال عيادة تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض.

وتلقت الصحة بلاغا عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وباشرت فرق الالتزام في «صحة الرياض»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد عن 6 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت الصحة استمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى.

ولفتت الصحة النظر إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية ، مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.

العقوبة المقررة:







السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر



6 غرامة لا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين



مضبوطات: