ولي العهد يتسلم رسالة من رئيس وزراء الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وسلم الرسالة لولي العهد، وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك خلال استقباله له في مكتبه بجدة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب الوزير الدكتور شيلباك امبولاي.

من جهة ثانية، تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان.