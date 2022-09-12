رعي إبل بأماكن محظورة يغرم 7 مخالفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166 متنا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقة مكة المكرمة والرياض، والشرقية و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقة مكة المكرمة والرياض، والشرقية و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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