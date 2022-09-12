تدشين 4 خدمات إضافية للأمن العام عبر منصة أبشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود دشن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أمس أربع خدمات الكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر. ويأتي تدشين هذه الخدمات امتدادا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات الكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م. يذكر أن وزارة الداخلية تقدم نحو 350 خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الالكترونية «أبشر»؛ وذلك لنحو 26 مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات الكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار يذكر أن وزارة الداخلية تقدم نحو 350 خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الالكترونية «أبشر»؛ وذلك لنحو 26 مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات الكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة. الخدمات شملت:





الكفالة الالكترونية للشرطة



إذن التنقل بالسلاح الناري



إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص



خدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص



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