قبل يومين من وفاتها.. جونسون يكشف تفاصيل اللقاء الأخير بالملكة إليزابيث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون جوانب لقائه بالملكة إليزابيث الثانية، قبل يومين من رحيلها.

وذكر جونسون كيف كانت الملكة تتعامل معه على الرغم من أنها بدت مريضة خلال اجتماعهما الأخير قبل يومين فقط من وفاتها.

وقال إنها ظلت “مركزة بنشاط” على الأحداث في العالم والسياسة البريطانية عندما قدم استقالته رسميا من منصبه.

وكان آخر لقاء لجونسون مع الملكة في قلعة بالمورال في اسكتلندا في 6 سبتمبر حيث أفسح المجال لليز تروس لتخلفه في داونينغ ستريت.