دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبضُ على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم بحوزتهم (244) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (244) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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