القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا زلزال سيتشوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.
وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.
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