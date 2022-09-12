اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في بانكوك تشارك في افتتاح المؤتمر والمعرض العالمي الحادي عشر للتنمية بين بلدان الجنوب

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة من وزارة الخارجية التايلندية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، حضرت سعادة السفير منى عباس محمود رضي، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة، اليوم، افتتاح المؤتمر والمعرض العالمي الحادي عشر للتنمية بين بلدان الجنوب 2022، بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في الحكومة التايلندية.

وخلال المؤتمر، ألقى كل من سعادة السيد فيجافات إيزارابهاكي ، نائب وزير خارجية مملكة تايلاند ، والسيدة أرميدا سالسيا أليجاهبانا ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ، والسيد آشيم ستاينر ، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والسيدة شياوجون جريس وانغ ، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، كلمات ترحيبية، كما تم عرض ملاحظات مسجلة لكل من معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي السيد عبدالله شاهد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٧٦.