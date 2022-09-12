وجاءت مشاركة وزارة الخارجية في هذا المؤتمر في إطار بحث سبل تعزيز دور المرأة في مجال السياسة الخارجية، ولإبراز الإنجازات الرائدة للمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي، ومشاركتها الفاعلة في تمثيل مملكة البحرين، وذلك دعماً للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومتابعة حثيثة للمرأة وللتوازن بين الجنسين من قبل المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.
وقد ناقش المشاركون في المؤتمر سبل صياغة سياسات خارجية داعمة للمرأة على جميع الأصعدة، ومناقشة الفرص والتحديات في سبيل تحقيق سياسات خارجية تعتبر التوازن بين الجنسين أولوية، وذلك في عدة محاور كالتغير المناخي، والأمن والصراعات، والعمل الإنساني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تشارك في مؤتمر «Shaping Feminist Foreign Policy» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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