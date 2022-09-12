اخبار الخليج – المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تجتمع مع مدير أكاديمية الخدمة الخارجية بوزارة خارجية ألمانيا 

وخلال اللقاء، أكدت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة حرص أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية على مد جسور التعاون مع أكاديمية الخدمة الخارجية، مشيدة باستضافة الأكاديمية لعدد من الدبلوماسيين من مملكة البحرين ضمن الدورة التنفيذية للدبلوماسيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعربت د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة عن تطلع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي والمهني مع أكاديمية الخدمة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتكثيف تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يصب في تعزيز مهارات وقدرات الدبلوماسيين وإعدادهم للتميز في تمثيل وطنهم ورعاية مصالح مواطنيه.
كما أعرب سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله عن اعتزازه بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مشيداً بما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم ونماء على مختلف الأصعدة.
من جانبها، رحبت سعادة السفير السيدة كارين مارشال بزيارة سعادة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، معربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال التدريب الدبلوماسي، متمنية للأكاديمية دوام التوفيق والنجاح.المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تجتمع مع مدير أكاديمية الخدمة الخارجية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة
وخلال اللقاء، أكدت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة حرص أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية على مد جسور التعاون مع أكاديمية الخدمة الخارجية، مشيدة باستضافة الأكاديمية لعدد من الدبلوماسيين من مملكة البحرين ضمن الدورة التنفيذية للدبلوماسيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعربت د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة عن تطلع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي والمهني مع أكاديمية الخدمة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتكثيف تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يصب في تعزيز مهارات وقدرات الدبلوماسيين وإعدادهم للتميز في تمثيل وطنهم ورعاية مصالح مواطنيه.
كما أعرب سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله عن اعتزازه بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مشيداً بما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم ونماء على مختلف الأصعدة.
من جانبها، رحبت سعادة السفير السيدة كارين مارشال بزيارة سعادة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، معربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال التدريب الدبلوماسي، متمنية للأكاديمية دوام التوفيق والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تجتمع مع مدير أكاديمية الخدمة الخارجية بوزارة خارجية ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.