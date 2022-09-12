شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التي دفعت رونالدو لرفض عرض الهلال الخيالي للرحيل عن اليونايتد؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي الهلال يخطط للتعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم المان يونايتد فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث رصدت إدارة الفريق مبلغ خرافي من أجل ضم اللاعب يتجاوز حاجز ال 200مليون يورو، فى صفقة قياسية للزعيم الهلالي الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد منفتحة حول رحيل اللاعب فى الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب دخل فى العديد من الخلافات الشخصية مع المدرب الهولندي تين هاج بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، فى الوقت الذي أشترط مسئولي الفريق الإنجليزي التعاقد مع مهاجم قوي آخر فى المريكاتو الشتوي القادم للسماح برحيل اللاعب.



رونالدو يصدم مسئولي الهلال السعودي

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن رونالدو سخر من عرض الزعيم الهلالي، مشيرًا إلى أنه لا يفكر فى ختام مسيرته الكروية فى أحدي الدوريات العربية مهما كانت الإغراءات المادية، واصفًا العرض السعودي بالعرض الفاحش الذي لا يليق بمكانته كلاعب عالمي.

وأضاف إلى أنه لا ينظر إلى المقابل المالي فى الفترة القادمة، على قدر بحثه عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي فى أحد الفرق الأوروبية الكبري، حتي تتاح له فرصة المشاركة فى دوري أبطال أوروبا مرة أخري وتسجيل رقم قياسي جديد فى البطولة، حيث أنه يتصدر قائمة هدافى البطولة على الرغم من غيابه عن النسخة الحالية.



الهلال يرفض الإستسلام فى صفقة رونالدو

وعلى الجانب الآخر رفض الجانب الهلالي الإستسلام فى صفقة رونالدو رغم صعوبتها بعد موقف اللاعب، فى الوقت الذي يخطط الزعيم فى مفاوضاته القادمة مع اللاعب جعل المهاجم النيجيري إيجالو حلقة الوصل بينهم وبين المهاجم البرتغالي، خاصة أنه سبق للاعبان التواجد معًا ضمن صفوف اليونايتد.