شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يضع النصر في أزمة كبيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إدارة فريق النصر السعودي برئاسة مسلى آل معمر في أزمة كبيرة بسبب مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عندما كان يدرب صفوف فريق النصر.

وكان روي فيتوريا قد تولى تدريب فريق النصر خلال الفترة ما بين يناير 2019 حتى ديسمبر 2021 الماضي، وحقق معهم نتائج إيجابية وحقق لقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر السعودي.

روي فيتوريا يضع النصر في أزمة

وأكد تقارير صحفية إلى أن المدرب البرتغالي هدد النصر بعقوبات في حالة لم يدفع الفريق السعودي المستحقات المتأخرة عليه في الوقت السابق، وذلك من خلال رفع شكوى ضد الفريق في الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان روي فيتوريا قد تولى تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، بعقد لمدة أربعة سنوات قادمة حتى صيف عام 2026.