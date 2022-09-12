شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة.. كريستيانو رونالدو رفض عرض خيالى للانتقال إلى الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم الأثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجارى أن الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد رفض عرض خيالى من قبل فريق الهلال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت ظهرت بعض الأنباء التي ترددت في الميركاتو الصيفي حول رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد والانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر ولكنه فشل في الانتقال إلى اي فريق وظل في الشياطين الحُمر.

رونالدو رفض عرض تاريخى

وبحسب شبكة "CNN" البرتغالية فإن فريق الهلال السعودي قد تقدم بعرض إلى كريستيانو رونالدو بقيمة 242 مليون يورو من أجل ارتداء قميص فريق الهلال لمدة موسمين ولكن اللاعب رفض العرض وقرر البقاء داخل قلعة أولد ترافورد رفقة مانشستر يونايتد.

ومن جانبه قال ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي في تصريحات له عبر صحيفة "أتلتيك" البريطانية:"نرغب في مشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب في دوري روشن السعودي".