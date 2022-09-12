«الغذاء والدواء» تعلن تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني.. وتكشف عدد المنشآت المستفيدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني لتشمل عددًا من المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في هذه المنشآت.

وقالت الهيئة إنها زادت عدد المنشآت المستفيدة من خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني لتشمل :

– مصانع الأعلاف

– مستودعات ومراكز توزيع الأغذية ومستودعات المنتجات العلفية والأعلاف السائبة

– مستودعات المستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية

– المكاتب العلمية والممثلين المعتمدين.

وتُمكّن الخدمة المسؤول المعنيّ في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر الإجابة عن النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات واللوائح والمواصفات والاشتراطات ذات العلاقة.

ويمكن للمختصين في هذه المنشآت الدخول للخدمة من خلال الرابط: (https://selfassessment.sfda.gov.sa/#)، ومن ثم إنشاء حساب (في حال عدم التسجيل المسبق بالمنصة) عبر تسجيل البيانات والمعلومات الرئيسية للمنشأة وحفظها في النظام، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالمنصة وتعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وإرساله إلكترونيًا.

وسيقوم مفتش الهيئة عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

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وتطوّر هذه الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت، وتسهّل عمليات التفتيش من قبل مفتشي الهيئة، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وفرصة تصحيحها ذاتيا وتجنيب المنشآت من الوقوع في المخالفات وإيقاع العقوبات.