الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستقبلُ سفيرَ سلطنة عُمان لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم – اليوم – سفيرَ سلطنة عمان لدى المملكة صاحبَ السموِّ السيد فيصل بن تركي آل سعيد، بحضور السكرتير أول سيف الشملي، ومسؤول الشؤون الثقافية والاقتصادية السكرتير أول مبارك الوهيبي.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات الدبلوماسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتعريف بالمركز وأدواره وأهدافه، إضافة إلى التعريف بمجالات التنمية والتطوير للقطاع غير الربحي.

وناقشَ الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتضمَّنت دورَ القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع والاقتصاد، مستعرضين مسيرة تأسيس المركز وأدواره والممكِّنات التي يعمل عليها لتمكين منظمات القطاع غير الربحي وتفعيل دورها في التنمية الوطنية.

وفي نهاية الزيارة قدَّم السويلم هديَّة تذكاريّة للسفير العماني.