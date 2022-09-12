اخبار الخليج – خالد بن حمد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعداد للتمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود3»

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، نائب مدير التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب (جلمود3)، اجتماع اللجنة العليا للإعداد للتمرين والذي عقد اليوم بحضور عدد من المسئولين العسكريين والأمنيين ، في إطار الإعداد للتمرين المقرر إجراؤه أواخر العام الجاري ضمن منظومة تعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن .
وفي بداية الاجتماع ، أكد سموه أن التمرين البحريني الإماراتي المشترك ، هو أحد أوجه التعاون والتنسيق، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة ، التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويأتي تجسيداً لحرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مجالات عدة ، ومن بينها التعاون الاستراتيجي.
ونقل سموه إلى أعضاء اللجنة العليا تحيات اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني ، قائد الحرس الملكي، مدير التمرين ، مشيدا سموه بالتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في إطار وحدة الهدف والمصير المشترك.
وأشار المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن الإرهاب بأشكاله المتعددة، يعتبر المهدد الرئيسي للأمن والاستقرار في دول العالم، الأمر الذي يجعل التصدي لهذا الخطر أولوية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق والتدريب.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة العليا للإعداد للتمرين، الأعمال التحضيرية وسبل التنسيق العسكري في إطار العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات العسكرية، ورفع الجاهزية وتبادل الخبرات الميدانية لدى الأطراف المشاركة، مما يسهم في تعزيز القدرات العسكرية وزيادة التنسيق بين القوات المشاركة.
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