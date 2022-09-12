أمير القصيم : مهرجانات التمور بالمنطقة سلعة إستراتيجية غذائية تمتاز بها المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، مهرجانات التمور بالمنطقة ، بأنها سلعة استراتيجية وغذائية تمتاز بها المنطقة ، وأصبحت سلة غذاء للمملكة بشواهدها ودلائلها.

جاء ذلك بعد رعاية سموه مساء اليوم ، لليوم الذهبي لموسم تمور البكيرية في موسمه الثالث عشر ، المقام بالسوق المركزي بالمحافظة بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالشراكة مع بلدية البكيرية ولجنة الأهالي، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البكيرية محمد العريفي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي وأهالي المحافظة والمزارعين وتجار التمور.

وقال سموه : إن الجديد هذا العام هو ارتفاع نسبة الوعي وثقافة الاهتمام بمنتج التمور من حيث التنوع في المهرجانات بالمحافظات لخدمة منتج التمور ليس فقط بتسويق التمور بل حتى في مايخدم هذا المنتج من ندوات علميه او تفعيل لمبادرة خراف النخيل او توفير فرص العمل.

وأضاف : الآن اصبحت مهرجانات التمور مختلفة على سبيل اتخذت محافظة عنيزة الندوات والنظرة الاستراتيجية والبحوث العلمية ودعوة المختصين داخليا وعالميا ورأينا تخصص في محافظة المذنب في السكرية الحمراء ، وفي محافظة الشماسية مبادرة خراف النخيل وما يمكن ان يقدمونه لتدريب الشباب وكذلك محافظة رياض الخبراء ، والآن في محافظة البكيرية في جانب مهم خصوبة الأرض ووفرة المياه وعدد مزارع النخيل وتنوع أنواع التمور، وهذا اضافة جديدة لمهرجانات المنطقة.

وأشاد سمو أمير القصيم بموسم تمور البكيرية الذي الذي يستقبل إنتاج مليوني نخلة ويتضمن 20 مسارا و 18 مبسطا وتسويق 55 ألف عبوة تمور تزن 220 ألف كجم، مبديا سموه اعتزازه بأهالي البكيرية للرقي والتطور والتقدم التي لها مكانتها التاريخية في بلادنا.

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وكان سموه قد اطلع فور وصوله على ساحة البيع والشراء داخل سوق التمور والحركة الاقتصادية ومعروضات التمور بالإضافة إلى المعارض المصاحبة ومراكز بيع التجزئة, ثم التقى بعدد من رجال الأعمال والباعة وتجار التمور والدلالين.

من جانبه أعرب محافظ محمد العريفي عن شكره لسموِّ أمير القصيم على دعمه المهرجانات الزراعية بالمنطقة الذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي أولت قطاع النخيل والتمور أهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته.

فيما ثمن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي دعم سموِّ أمير القصيم للمنتجات الزراعية بمنطقة القصيم التي أصبحت فرصة للشباب لزيادة مداخيلهم ودعم المزارعين والإسهام في رفع المنتج المحلي.

وفي ختام الزيارة كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل, كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.