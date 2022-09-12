مستثمر يروي قصة نجاحه من مُزارع إلى مُصدر تمور لـ 4 قارات

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روى المستثمر في مجال التمور إبراهيم الجهني قصة ارتباطه بها، ومشاركته وتحوله من مزارع فقط إلى مصدر للعديد من الدول.

وأشار إلى أن اهتمامه بالتمور جاء من خلال البيع والشراء في الأسواق، بعد امتلاكه إحدى المزارع في المنطقة، قبل أن ينجح بعمله الدؤوب في توسيع مزارعه ومن ثم امتلاكه مصنعاً خاصاً لمنتجاتهم.

وأضاف الجهني في حديثه لـ”أخبار 24” أنه يصدر التمور بمختلف أنواعها؛ لعدة دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، لافتاً إلى حصولهم على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة التمور السعودية؛ ما عزز من ثقة شركائهم والمستهلكين بمنتجاتهم.

وأكد أن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يهدف إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة، وتنشيط الحراك الاقتصادي وإبراز منتجات النخيل.



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Source akhbaar24

