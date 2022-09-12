عودة الكبار و 3 وجوة جديدة.. ملامح من قائمة “الأخضر” للمعسكر الإعدادي لكأس العالم

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني هيرڤي رينارد عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

واستدعى المدير الفني رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

“محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا”.

الظهور الأول

تواجد 3 لاعبين لأول مرة في قائمة الأخضر وهم رياض شراحيلي وأحمد بامسعود وعوض الناشري، بعد ظهورهم بمستوى مميز في الدوري خلال الجولات الثلاث الأولى.

استبعاد المعيوف

قرر رينارد استبعاد حارس الهلال، عبدالله المعيوف، رغم تألقه مع فريقه الهلال، الذي توج معه مؤخرا بكأس سوبر لوسيل، بينما تواجد 4 حراس وهم: “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي”.

عودة الكبار

أعاد المدرب رينارد الدوليين السابقين، فهد المولد ونواف العابد إلى القائمة الأوَّلية المختارة للأخضر، الذي يستعدُّ لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022، المقرَّر أن تنطلق بعد 69 يومًا، إضافة إلى تجديد اختياره للموقوف محمد كنو.

ويحتاج المولد لفترة كي يبدأ أساسيا بعد إيقافه لمدة أكثر من 6 أشهر بسبب قضية المنشطات، وابتعاده عن المباريات بعدها.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ومن المقرر أن يغادر “الأخضر” مساء يوم السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة “الرياض”.

ويتواجد المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.



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Source akhbaar24

