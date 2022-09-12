رسميًا.. نيوكاسل يتعاقد مع حارس ليفربول السابق

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أتم نادي نيوكاسل يونايتد إجراءات التعاقد مع حارس مرمى ليفربول السابق، الألماني لوكاس كاريوس في صفقة انتقال حر. وأعلن نيوكاسل تعاقده مع حارس ليفربول السابق، كاريوس حتى نهاية الموسم لتدعيم حراسة المرمى بالفريق. وسبق لكاريوس اللعب في صفوف بيشكتاش التركي عقب رحيله من ليفربول ولكنه بات لاعبًا حرًا هذا الصيف.

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