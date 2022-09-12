تجمع بين الراب والشعر.. “مدل بيست ريكوردز” تطلق مشروعها الأول لموسيقى الهيب هوب

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أعلنت شركة الإنتاج الموسيقي “مدل بيست ريكوردز”، اليوم (الاثنين)، إطلاق مشروعها الأول لموسيقى الهيب هوب؛ لمغني الراب مؤيد النفيعي من مدينة الرياض.

وتمثل الأغنية التي ستحمل اسم “ذيب”؛ تمهيداً لإطلاق ألبوم يحمل العنوان نفسه في شهر نوفمبر المقبل، ويعد المشروع ثمرة شراكة جديدة بين “مدل بيست ريكوردز” و”استوديو البادية”.

وتحمل كلمات الأغنية تكريماً للشعر العربي وموسيقى الراب، كما أنها تعبر عن اعتزاز النفيعي بالتراث السعودي والدور الذي لعبه الشعر العربي في حياته كفنان.

وقال النفيعي: “لقد مر وقت طويل على بدء هذا العمل؛ لكن إطلاق الأغنية اليوم لحظة كبيرة.. لقد أردت أن أجمع في الألبوم بين المرحلتين الموسيقيتين معاً لبناء شيء ما قوي وجميل”.

يذكر أن النفيعي، الذي كان يعمل طبيباً في السابق، كان قد تأثر بثقافة الراب التي تعرف عليها في الولايات المتحدة، وبدأ مع نمو هذا التأثير في حياته باستكشاف أوجه التشابه بين موسيقى الراب وشِعْره الذي يحظى بإعجاب كبير، كما أنه يمتلك شهرة واسعة في المملكة وخارجها؛ بفضل عمله ممثلاً ومنتجاً.



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Source akhbaar24

