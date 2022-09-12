“فييتو” يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري روشن

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أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن التشكيل الأفضل للجولة الثالثة للمسابقة. وانتهت منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتواجد فريقي الشباب وخلفه الهلال في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط. وجاء التشكيل الأفضل على النحو التالي: حراسة المرمى: منير المحمدي (الوحدة). خط الدفاع: سعود عبدالحميد (الهلال)، اياغو (الشباب)، كونان(النصر). خط الوسط: جوانكا (الشباب)، نواف هزازي (الاتفاق)، فيتينهو (الاتفاق). خط الهجوم سلطان مندش (الفيحاء)، فييتو (الهلال)، دوراتي (ضمك).

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