الربيعة: ندعو أهل الخير والإحسان مساندة الشعب الباكستاني عبر «ساهم»

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار أعمال البر والخير التي تواصل المملكة جهودها في مساعدة دول العالم ولاسيما الإسلامي منها فتارة عبر المساعدات وأخرى بالاستثمارات خدمة للشعوب، أطلقت المملكة اليوم الإثنين الحملة الوطنية لإغاثة متضرري فيضانات باكستان.

ودعا المستشار بالديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح صحفي، أهل الخير والإحسان مساندة الشعب الباكستاني عبر “ساهم”.

وكشف الربيعة أن منصة الملك سلمان للإغاثة الجهة المخولة لجمع التبرعات للخارج، مؤكدا أن هناك رقابة شديدة تضمن بلوغ المساعدات مستحقيها في دول العالم.

وفي سياق المساعدات فقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم “خيبر بختونخوا” بباكستان.

وأوضح المركز أن هذه المساعدات عبارة عن 2422 سلة غذائية استهدفت مخيم “بكا خيل” في بنو، ومنطقة خيبر القبلية استفاد منها 16 ألفا و954 فردا من الفئات الأكثر احتياجا.

تأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.