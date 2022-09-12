بدءًا من غد الثلاثاء.. الأرصاد يزف بشرى لسكان 3 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم الإثنين، عن توقعه حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، بدءًا من غد الثلاثاء، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وحسب بيان المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أنه يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المناطق السابقة، ما بين 18 إلى 16 مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وتمتد الحالة الجوية السابقة، إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية، وتسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.