ديوان المظالم يعاقب مستشفىً خاصا رفض استقبال حالة إسعافية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ديوان المظالم في حكمٍ إداري، رفض الدعوى المرفوعة من قبل وكيل أحد المستشفيات الخاصة، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتغريم المستشفى نتيجة عدم استقباله حالة إسعافية.

وفي حيثيات قرار الرفض الذي نشره حساب الديوان عبر “تويتر”، قال ديوان المظالم: تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة باستقبال أي حالة إسعافية، وتقدم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج”.

وأوضح أن الأصل في استقبال مثل هذه الحالات أن يتم وفق استمارة استقبال الحالة الإسعافية وتوقيع الكشف عليها وعمل اللازم لها، وإثبات ذلك في التقرير الطبي، الأمر الذي يؤيد صحة ما تدعيه جمعية الهلال الأحمر من رفض المستشفى للحالات.

وأضاف ديوان المظالم: على إثر ذلك تقرر تأكيد صحة قرار الغرامة ورفض الدعوى.