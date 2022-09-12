تحرير امرأة حبسها شقيقها وزوجته لمدة 22 عامًا في إيطاليا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حررت الشرطة الإيطالية امرأة تبلغ من العمر 67 عاما حبسها شقيقها وزوجته لمدة 22 عاما في مدينة بويانو بمقاطعة كامبوباسو جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن محنة السيدة بدأت عام 1995، حينما انتقلت إلى العيش مع شقيقها، حتى لا تكون بمفردها بعد وفاة زوجها.
لكن يبدو أنهما سئما العيش مع السيدة، وقررا نقلها إلى غرفة في كوخ بلا تدفئة، وحبساها فيه.
وأشارت “أنسا” إلى أنه يُزعم أن السيدة حُرمت من الرعاية الطبية، وتعرضت للضرب، والعنف النفسي على أيدي أقاربها.
وبدأت الشرطة التحقيق في الأمر بعد تلقي بلاغ قبل بضعة أشهر، وقاموا بتفتيش المنزل، وأخذوا السيدة التي أخبرتهم بالقصة كاملة. وتم إيداعها في مكان آمن تعيش فيه الآن.
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