منافسة قوية بين أندية دوري روشن للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - حاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن جميع المحاولات بات بالفشل ولم يتمكن من الانتقال إلى أحدى الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وبذلك يستمر مع اليونايتد الذي يشارك في بطولة اليوربا ليج.

ووفقًا لتصريجات ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن كريستيانو رونالدو امتلك العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل اللعب في دوري روشن بالممكلة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كريستيانو رفض عرضًا من نادي الهلال بفيمة 2 مليون جنيه إستيرليني إسبوعيًا، والتعاقد معه لمدة موسمينبقيمة إجمالية تصل إلى 211 مليون جنيه إسترليني .

وتابعت: ليس الهلال الفريق الوحيد من دوري روشن الذي تقدم بعرض للحصول على خدمات كريستيانو، بل تقدم النصر بعرض أيضًا من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد وتم رفض العرض أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم رفض جميع العروض المقدمة من أندية الدوري السعودي، سيكون هناك مفاوضات جديدة عقب نهاية الموسم الحالي من قبل العديد من الأندية في دوري روشن من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خاصة أن اللاعب سيكون لاعب حر بعد إنتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وفي سياق متصل، قال ياسر المشعل لصحيفة “The Athletic” “نود أن نرى لاعباً مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي”، فتواجده يعطي ردود فعل إيجابية وضخمة وسيكون بمثابة مفأجاة للبعض.

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وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن كريستيانو لاعب من طراز فريد ويتملك سجل ممتلئ بالعديد من الإنجازات الفردية والجامعية، بجانب البطولات التي حققها جميع الأندية التي لعب لها طوال مسيرته الرياضية.

وأوضح ياسر المشعل، أن الصفقة ستكلف كثيرًا من الأموال، ولكن ستكون العوائد والإيرادات أعلى بكثير من للنادي الذي سينجح بالتعاقد معه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من اللاعبين لعبوا في الدوري الإنحليزي الممتاز، وتم التعاقد معهم للعب في الدوري السعودي.

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