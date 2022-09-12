وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة فنلندا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة فنلندا لدى المملكة آنو ايريكا فليانين، المعينه حديثاً. وتمنى معاليه للسفيرة التوفيق في مهام عملها الجديدة.

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