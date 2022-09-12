شكرا لقرائتكم خبر النيابة العامة: مصادرة (٤) مليار ريال والسجن (٢٥) عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج" وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليار ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.وقد صدر الحكم المتضمن إثبات مانسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (١٠) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت (٢٥) خمسة وعشرين عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
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