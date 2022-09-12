اخبار دوليه – عقد الاجتماع الـ31 لمدراء عموم الدفاع المدني بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - عُقد الاجتماع الواحد والثلاثين لمدراء عموم الدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأثنين الموافق ١٢ سبتمبر٢٠٢٢م، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وترأس الاجتماع سعادة اللواء حمود سليمان الفرج، المدير العام للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية – دولة الرئاسة -، وبحضور مدراء عموم الدفاع المدني بدول مجلس التعاون، وبمشاركة مركز إدارة حالات الطوارئ بدول المجلس.

أستهل الاجتماع بكلمة من المستشار محسن عبيد الحازمي ممثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة اللواء هزاع مبار الهاجري، الأمين المساعد للشؤون الأمنية، وتمنوا للمجتمعين السداد والتوفيق في اجتماعهم الموقر وانتقلت الكلمة إلى سعادة المدير العام للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية الذي رحب فيها بجميع الوفود المشاركة ونقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية – دولة الرئاسة -،متمنين في ذلك للمجتمعين بالخروج بنتائج وتوصيات يكون لها الأثر الواسع والكبير في المساهمة حيال تعزيز الحماية المدنية في أقطار دول المجلس.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة بنودها في نتائج تطبيق توصيات الاجتماع الثلاثون، والتطورات والمستجدات في أنشطة أجهزة الدفاع المدني.