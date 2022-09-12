جامعة أمِّ القُرى تستقبل 466 مرشحًا في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التَّعليميَّة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبلت جامعة أم القرى ممثَّلةً في كليَّة التَّربية اليوم 466 مرشَّحًا من المعلمين والمعلمات الملتحقين ببرامج كُليَّة التَّربية والبرامج في الكُليَّتين الجامعيَّة بالليث والقنفذة، وذلك ضمن برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التَّعليميَّة في مرحلته الثَّانية .

وأكَّد وكيل الجامعة للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني دور برامج الاستثمار للكوادر التَّعليميَّة والتي كان لها الدور الفاعل في الميدان التَّربوي بما يتواءم مع التَّخصُّصات النَّوعيَّة الجديدة؛ وبما يؤدي إلى تأهيل المعلمين والمعلمات في هذه البرامج والاستفادة المُثلى من طاقاتهم وقدراتهم.

واوضح عميد كُليَّة التَّربية الدكتور عبدالله آل تميم أنَّه سيتم في هذه المرحلة بالشَّراكة مع عدد من الكُليَّات المتخصِّصة داخل الجامعة تنفيذ 15 برنامجًا، تتمثَّل في : برنامج المهارات الحياتيَّة، وبرنامج التَّربية البدنيَّة، وبرنامج التَّفكير النَّاقد، وكذلك برنامج التَّربية الخاصَّة، وبرنامج المهارات الرَّقميَّة، إلى جانب برنامج رياض الأطفال، برنامج مبادئ الإدارة؛ بالإضافة إلى برامج التَّسويق، والفنون، والصِّحة، والهندسة، والقانون، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزيَّة .