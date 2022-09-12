اخبار الخليج – تشغيل مبنيين أكاديميين في مدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للبنين واعدادية الرفاع الغربي للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - استمراراً للمشاريع التطويرية التي تشهدها المسيرة التعليمية المباركة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم التي تمتد حتى العام 2030م، وتتضمن إنشاء (18) مدرسة جديدة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، و(24) مبنى أكاديمياً في المدارس القائمة بمختلف المحافظات، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى مبنيين أكاديميين تم تشغيلهما خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م، وذلك في كل من مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين في المحافظة الشمالية، ومدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات في المحافظة الجنوبية.

وقد قام الوزير بجولة في المبنيين الأكاديميين بالمدرستين، واطلع على مرافقهما من صفوف دراسية تتسع إلى ألف طالب وطالبة، ومختبرات علمية ومعامل رسم وفصول لصعوبات التعلم وغرف لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، علماً بأنه قد تم سابقاً تشغيل مبنيين أكاديميين في مدارس أخرى.

وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أن الخطة الإنشائية للوزارة تتضمن إنشاء (24) مبنى أكاديمياً تضم حوالي (400) فصل دراسي، بالتعاون مع وزارة الأشغال، بهدف توفير الخدمة التعليمية للجميع بالشكل الذي ينسجم مع جهود الوزارة وبرامجها التطويرية، مشيراً إلى أن العام الدراسي الحالي قد شهد تشغيل مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات في مدينة حمد، وإعادة تشغيل مدرسة المنامة الثانوية للبنات، موضحاً بأن المباني الأكاديمية بالمدارس تتميز باستخدام مواد صديقة للبيئة في إنشائها، واستخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية، ومؤكداً أن العمل ما يزال مستمراً لإنشاء المزيد من المدارس والمباني الأكاديمية، لمواكبة النمو في أعداد الطلبة، وتلبية احتياجات المناطق السكانية الجديدة.