اخبار الخليج – الأكاديمية الملكية للشرطة تستقبل طلاب مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتعليم القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الأكاديمية الملكية للشرطة وفداً طلابياً من مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتعليم القرآن الكريم، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ روح المواطنة والقيم والثوابت الوطنية.

وأشاد سعادة العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بدور مراكز تحفيظ القرآن الكريم وأثره في تربية الجيل الناشئ وغرس قيم الاسلام ومبادئه وآدابه وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.

وخلال الزيارة، استمع الطلبة إلى تعريف عام حول دور الأكاديمية واختصاصها وأنشطتها، كما قام الطلبة بجولة تعريفية لأبرز مرافقها، كالقاعات التعليمية، والمكتبة العامة، وصالة الفنون القتالية، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم وثائقي قصير يتضمن نشأة الأكاديمية الملكية للشرطة وبرامجها التدريبة. كما قام الطلبة بعدد من الأنشطة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس الطلبة، وذلك من خلال تفاعلهم وتجاوبهم الإيجابي.