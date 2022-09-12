اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢، السير توماس بيكيت، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، واستعراض استعدادات الجانبين لإعداد وتنظيم مؤتمر حوار المنامة في دورته الثامنة عشرة، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة المرجوة.
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