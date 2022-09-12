اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميراكل للنشر

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، السيد خالد جمعان الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميراكل للنشر، والذي أهدى سعادة الوزير عددًا من منشورات المؤسسة المتعلقة بمملكة البحرين.

وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره للسيد خالد جمعان على هذه المجموعة المتميزة من الإصدارات، مشيدًا بالجهود الطيبة التي يبذلها من خلال مؤسسة ميراكل للنشر، في إصدار عدد من الكتب المهمة التي تعد إضافة ثرية للمكتبة البحرينية والعربية، متمنيًا له دوام التوفيق.